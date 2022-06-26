Лещук о цели «Динамо» на следующий сезон: «Все хотят чемпионства, трофей!»
Вратарь «Динамо» Лещук рассказал о цели бело-голубых на следующий сезон
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал о цели бело-голубых на следующий сезон.
«У нас такие болельщики... Если мы выиграем чемпионат, они скажут, что нужен больший отрыв от второго места. Конечно, все хотят чемпионства, трофей. Будем стараться. Говорят, что прошлый сезон мы провели неудачно. Я переписывался со многими болельщиками. Я считаю, что за последние 10 лет этот сезон был одним из самых успешных. Конечно, все хотели забраться выше, получить трофей. Но все сложилось так, как сложилось», — сказал Лещук «СЭ».
В последний раз «Динамо» выигрывало чемпионат страны в 1976-м году. Сезон-2021/22 команда завершила на третьем месте.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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