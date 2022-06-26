Овечкин: «Спасибо огромное «Динамо» за то, что осуществили мою мечту»
Александр Овечкин поблагодарил «Динамо» за возможность сыграть за футбольный клуб
Знаменитый хоккеист Александр Овечкин поделился эмоциями после дебюта в составе футбольного «Динамо».
Овечкин вывел команду в качестве капитана на товарищеский матч против команды блогеров (5:0) и стал автором победного гола в этой встрече.
«Спасибо огромное «Динамо» за то, что осуществили мою мечту, сыграть за родной клуб! Это незабываемые эмоции для меня, моей семьи и друзей! Этот момент запомниться мне на всю жизнь», — написал Овечкин в социальных сетях.
Овечкин отличился на 11-й минуте с передачи Федора Смолова. Сразу после гола игрока заменил Даниил Фомин.
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|0
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|0
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|
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|ЦСКА
|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0
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|0
|
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|Ахмат
|0
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|0
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8
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
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11
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|0
|0
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|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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