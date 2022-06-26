Овечкин: «Спасибо огромное «Динамо» за то, что осуществили мою мечту»

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин поделился эмоциями после дебюта в составе футбольного «Динамо».

Овечкин вывел команду в качестве капитана на товарищеский матч против команды блогеров (5:0) и стал автором победного гола в этой встрече.

«Спасибо огромное «Динамо» за то, что осуществили мою мечту, сыграть за родной клуб! Это незабываемые эмоции для меня, моей семьи и друзей! Этот момент запомниться мне на всю жизнь», — написал Овечкин в социальных сетях.

Овечкин отличился на 11-й минуте с передачи Федора Смолова. Сразу после гола игрока заменил Даниил Фомин.