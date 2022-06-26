«Как игрок Умяров — молодец. Но когда ты делаешь подлый поступок, а потом хвастаешься — это низко». Интервью Игоря Лещука

«СЭ» по говорил с вратарем «Динамо» об актуальных вопросах.

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал «СЭ» о новом главном тренере, финале БЕТСИТИ Кубка России и поступке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

Йоканович пока находится немного в стороне — наблюдает за командой

— Как проходят сборы с новым главным тренером?

— В целом для вратарей практически ничего не поменялось, потому что у нас остался тот же тренер. Сейчас работаем в укороченном формате. Сразу начали тренироваться без всякой раскачки. У нас в первый же день был футбол, чему ребята очень сильно удивились. После отпуска тут же игра — для всех это было в новинку. По мне, это прикольно. Меньше времени на раскачку, ты сразу начинаешь работать с мячом и не делаешь муторную работу. К счастью, мы с первого дня стали ловить мячи, что мне, конечно, нравится больше.

— Как Славиша Йоканович влился в команду?

— Пока он присматривается. Он наблюдает, кто и что из себя представляет — как футболисты и как люди. Находится немного в стороне. Больше про него пока сказать нечего.

— Успел ли ты с ним лично пообщаться?

— Перед игрой с «Амкалом» перекинулись парой слов. Но ничего особенного. Обычные фразы для всей команды.

— У тебя есть мысли поговорить с ним о своем положении в команде?

— Я говорил с ним. Он сказал мне это лично, но и команде он говорил то же самое. Сейчас важно тренироваться по максимуму. Нужно показать, на что способен игрок. Кто будет лучшим — тот и будет играть. Если я буду лучшим — буду играть. Будет лучшим Антон [Шунин] или Ваня [Будачев], играть будут они.

Славиша Йоканович. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Напоминали о концовке прошлого сезона, сразу портилось настроение

— Концовка прошлого сезона получилась очень скомканная. Сумел ли ты забыть ее?

— Больше да, чем нет. В отпуске старался ничего не читать. Но были люди, которые присылали какие-то новости, комментарии. Я просил их не делать этого, но они продолжали присылать. Когда ты отдыхаешь, то стараешься думать о чем-то другом. А тебе напоминают... Конечно, настроение сразу портится.

— Как ты справился с давлением после матча с «Сочи»? Учитывая, что впереди был финал БЕТСИТИ Кубка России.

— Это футбол. Если мы не выиграли — значит, совершили какую-то ошибку. Хоть и отрицательный, но это опыт. Главное — сделать из этого правильные выводы, понять свои ошибки и исправить их в следующих сезонах.

— Ты видел, как СМИ писали о тебе в концовке сезона?

— В отпуске я не отключал телефон. Бывало, что сам заходил и читал что-то. Но спустя время понял, что делать этого не надо. Потом я уже просто переключился на что-то другое.

— Мы понимаем, что вратарь напрямую зависит от психологии. Концовка прошлого сезона каким-то образом повлияла на тебя?

— Уверенность не пропала. Единственное, я понимал, что если хорошо сыграю, это будет для меня большим плюсом в новом сезоне. Получилось так, как получилось. Жизнь на этом не останавливается, это важно понимать. Если ты остановишься на какой-то неудаче, то никакого развития не будет. Нужно жить дальше. Как сказал Йоканович: «В футболе нет прошлого. Есть только настоящее и будущее». Я согласен с ним в этом.

Игорь Лещук. Александр Федоров, Фото «СЭ»

За последние 10 лет этот сезон был одним из самых успешных

— Какую цель ставит себе «Динамо» на следующий сезон?

— У нас такие болельщики... Если мы выиграем чемпионат, они скажут, что нужен больший отрыв от второго места. Конечно, все хотят чемпионство, трофей. Будем стараться. Говорят, что прошлый сезон мы провели неудачно. Я переписывался со многими болельщиками. Я считаю, что за последние 10 лет этот сезон был одним из самых успешных. Конечно, все хотели забраться выше, получить трофей. Но все сложилось так, как сложилось.

— Не обидно ли, что «Динамо» не сможет играть в еврокубках в следующем сезоне?

— Наоборот, хорошо. Мы же третье место заняли. Если бы было второе — был бы вариант попасть в Лигу чемпионов. Тогда расстроились бы еще сильнее. Обидно, что не сыграем в Европе. Но ее нет не только у нас, но и во всех клубах. А что мы можем сделать? От нас ничего не зависит.

— После матча с «Амкалом» тебя оттолкнул охранник Егора Крида. Что это было?

— Это его работа. Он не знал, что происходит. Помазал Крида на веру в бело-голубых? Надеюсь, что не перемажется.

— Ты активно ведешь свои социальные сети. Что тебя заставляет делать это? Ты ведь один из самых интересных футболистов.

— Я бы сказал, что интереснее меня только Наиль Умяров.

В отпуске были в одном отеле с Умяровым, но я ему руку не жал

— Пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко заявила, что в команде есть игроки, которые не пожмут руку Умярову. Ты пожмешь?

— В отпуске мы были в одном отеле, но я ему руку не жал. Возможно, Полина имела в виду это.

— Почему у тебя сложилось такое отношение к нему? Умяров объяснял, что это просто игровой момент.

— Не спорю. Как игрок он — молодец, сделал все для победы своей команды. Наверное, у нас в команде ребята сделали бы так же. Но когда ты делаешь подлый поступок, а после выкладываешь это в Сети и хвастаешься этим — мне кажется, это очень низко.

— У тебя есть какая-то агрессия на Умярова?

— Нет. Он такой человек — его право.

— Умяров говорил, что об этом эпизоде его попросили рассказать болельщики. Он хотел показать, что происходит между футболистами за пределами трансляций.

— Это его право. Захотел выложить — выложил. Я бы не хвастался какими-то своими плохими поступками.

— Умяров сказал, что он извинился перед Фоминым. Никакого конфликта нет.

— У нас в команде кто-то мог поступить так же. Но выкладывать это... Это его право, я не осуждаю. Все у нас любят медиафутбол и хотят каких-то громких высказываний. Пусть это будет громкое высказывание. По мне, это не очень красиво. Это не красит его как человека и личность. Это мое мнение. Может, он, болельщики «Спартака» и руководство считают, что это нужно выкладывать.

Игорь Лещук. Александр Федоров, Фото «СЭ»

После финала я был в такой прострации... Я был в себе

— Медийный футбол популярен благодаря подобным историям. Разве это не нужно в обычном футболе?

— Медийный футбол на то и медийный. А это профессиональный. Еще раз. Я ничего не имею против него. Он так поступил — молодец. Возможно, я бы сделал так же, как и он. Но я просто потом бы не хвастался этим и не говорил — какой я молодец, какой я герой. Мне кажется, это не тот момент, которым нужно хвастаться. Если бы он забил гол или вынес мяч из пустых ворот — написал бы, что выложился на все сто, отдал всего себя для победы, я бы подумал — красавчик!

— Как Даниил Фомин на все это отреагировал?

— Ему было тяжело. Но, как я уже сказал, в футболе не существует прошлого, а только настоящее и будущее. Нет смысла зацикливаться на том, что было. Надо двигаться дальше.

— Стало ли для тебя неожиданностью, что ты играл в финале?

— Нет. Я знал, что буду играть в финале. Обговаривалось заранее, что я буду играть все матчи до последнего. Матч с «Сочи»? Мне сказали, что это была подготовка к финалу.

— Помнишь, какие были последние слова Сандро Шварца перед отъездом?

— Честно, нет. После игры я был в такой прострации... Я был в себе. Не слышал, кто и что говорил. Но после «Сочи» мне было еще хуже. Я помню, что ребята что-то говорили в раздевалке. Но я сидел и думал о своем.