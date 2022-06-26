Вратарь «Динамо» Лещук ответил на вопрос о своем игровом времени в следующем сезоне

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем игровом времени в следующем сезоне.

— У тебя есть мысли поговорить с Йокановичем о своем положении в команде?

— Я говорил с ним. Он сказал мне это лично, но и команде он говорил то же самое. Сейчас важно тренироваться по максимуму. Нужно показать, на что способен игрок. Кто будет лучшим — тот и будет играть. Если я буду лучшим — буду играть. Будет лучшим Антон (Шунин) или Ваня (Будачев), играть будут они.

В минувшем сезоне РПЛ Лещук сыграл за «Динамо» четыре матча, в которых пропустил шесть голов. Два матча игрок отстоял на ноль.