Лещук: «Если я буду лучшим — буду играть. Будет лучшим Шунин или Будачев, играть будут они»
Вратарь «Динамо» Лещук ответил на вопрос о своем игровом времени в следующем сезоне
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем игровом времени в следующем сезоне.
— У тебя есть мысли поговорить с Йокановичем о своем положении в команде?
— Я говорил с ним. Он сказал мне это лично, но и команде он говорил то же самое. Сейчас важно тренироваться по максимуму. Нужно показать, на что способен игрок. Кто будет лучшим — тот и будет играть. Если я буду лучшим — буду играть. Будет лучшим Антон (Шунин) или Ваня (Будачев), играть будут они.
В минувшем сезоне РПЛ Лещук сыграл за «Динамо» четыре матча, в которых пропустил шесть голов. Два матча игрок отстоял на ноль.
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|0
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|0
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|0
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15
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|15.07
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Химки – Зенит
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Ахмат – Спартак
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|17.07
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|- : -
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