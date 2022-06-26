Вратарь «Динамо» Лещук: «Йоканович пока немного в стороне. Наблюдает за командой»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал о тренировочных сборах бело-голубых с новым главным тренером Славишей Йокановичем.

— Как проходят сборы с новым главным тренером?

— В целом для вратарей практически ничего не поменялось, потому что у нас остался тот же тренер. Сейчас работаем в укороченном формате. Сразу начали тренироваться без всякой раскачки. У нас в первый же день был футбол, чему ребята очень сильно удивились. После отпуска тут же игра — для всех это было в новинку. По мне это прикольно. Меньше времени на раскачку, ты сразу начинаешь работать с мячом и не делаешь муторную работу. К счастью, мы с первого дня стали ловить мячи, что мне, конечно, нравится больше.

— Как Славиша Йоканович влился в команду?

— Пока он присматривается. Он наблюдает, кто и что из себя представляет — как футболисты и как люди. Находится немного в стороне. Больше про него пока сказать нечего.

По итогам сезона-2021/22 «Динамо» заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ. По окончании розыгрыша Сандро Шварц покинул пост главного тренера. Его место занял 53-летний Йоканович 17 июня. Его первым матчем во главе московской команды стала товарищеская игра с «Амкалом», которая завершилась победой со счетом 5:0.