Вратарь «Динамо» Лещук: «Йоканович пока немного в стороне. Наблюдает за командой»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал о тренировочных сборах бело-голубых с новым главным тренером Славишей Йокановичем.
— Как проходят сборы с новым главным тренером?
— В целом для вратарей практически ничего не поменялось, потому что у нас остался тот же тренер. Сейчас работаем в укороченном формате. Сразу начали тренироваться без всякой раскачки. У нас в первый же день был футбол, чему ребята очень сильно удивились. После отпуска тут же игра — для всех это было в новинку. По мне это прикольно. Меньше времени на раскачку, ты сразу начинаешь работать с мячом и не делаешь муторную работу. К счастью, мы с первого дня стали ловить мячи, что мне, конечно, нравится больше.
— Как Славиша Йоканович влился в команду?
— Пока он присматривается. Он наблюдает, кто и что из себя представляет — как футболисты и как люди. Находится немного в стороне. Больше про него пока сказать нечего.
По итогам сезона-2021/22 «Динамо» заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ. По окончании розыгрыша Сандро Шварц покинул пост главного тренера. Его место занял 53-летний Йоканович 17 июня. Его первым матчем во главе московской команды стала товарищеская игра с «Амкалом», которая завершилась победой со счетом 5:0.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -