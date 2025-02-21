Голкипер «Динамо» о праздновании дня рождения: «Снял маску, а вокруг одни Лещуки. Было страшно, как в фильме ужасов»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как отпраздновал день рождения, который был 20 февраля.

— Ко мне второй год на день рождения прилетают друзья. На этот раз завели в номер в маске, я ее снял и стало страшно. Как в фильм ужасов попал — вокруг одни Лещуки. Это друзья надели маски с моим изображением. Я понял, что это лицо идет только мне, другим — нет. Обычно на сборах ты просто лежишь в кровати и отвечаешь в мессенджерах на поздравления. Приезд друзей — хороший подарок, можно пообщаться, — сказал «СЭ» Лещук.