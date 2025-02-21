Гладилин оценил перспективы российских игроков в «Спартаке» после прихода иностранцев

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о перспективах российских футболистов в составе красно-белых после прихода иностранных новичков в московский клуб.

«Дорога в стартовый состав «Спартака» для российских футболистов закрыта? Я не согласен. Есть пример Умярова, который был игроком ротации. Но через время Наиль проявил себя и теперь играет, а Зобнин сел на лавку. Здесь все зависит от качества игры. Если они прибавят, то будут выходить на поле. Тренер не будет игнорировать этого.

Игнатов и Пруцев качественные футболисты. Но сейчас в первых восьми командах очень большая конкуренция за место в основе. Если бы они перешли в другой клуб, то не факт, что они точно играли бы в стартовом составе. Там будет такая же конкуренция, как и в «Спартаке». Не настолько Игнатов и Пруцев выше уровнем тех футболистов, которые играют в тех командах», — приводит слова Гладилина Legalbet.

В нынешнем сезоне Игнатов провел на поле всего 295 минут во всех турнирах в составе «Спартака», не отличившись результативными действиями. На счету Пруцева 19 игр за красно-белых в сезоне-2024/25, один гол и три ассиста.