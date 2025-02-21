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Гладилин оценил перспективы российских игроков в «Спартаке» после прихода иностранцев

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о перспективах российских футболистов в составе красно-белых после прихода иностранных новичков в московский клуб.

«Дорога в стартовый состав «Спартака» для российских футболистов закрыта? Я не согласен. Есть пример Умярова, который был игроком ротации. Но через время Наиль проявил себя и теперь играет, а Зобнин сел на лавку. Здесь все зависит от качества игры. Если они прибавят, то будут выходить на поле. Тренер не будет игнорировать этого.

Игнатов и Пруцев качественные футболисты. Но сейчас в первых восьми командах очень большая конкуренция за место в основе. Если бы они перешли в другой клуб, то не факт, что они точно играли бы в стартовом составе. Там будет такая же конкуренция, как и в «Спартаке». Не настолько Игнатов и Пруцев выше уровнем тех футболистов, которые играют в тех командах», — приводит слова Гладилина Legalbet.

В нынешнем сезоне Игнатов провел на поле всего 295 минут во всех турнирах в составе «Спартака», не отличившись результативными действиями. На счету Пруцева 19 игр за красно-белых в сезоне-2024/25, один гол и три ассиста.

Источник: Legalbet
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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