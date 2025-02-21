Франко Камоцци: «Зимой «Спартак» купил хороших футболистов»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о трансферах красно-белых в зимнее окно сезона-2024/25.

Команду Станковича пополнили 27-летний нападающий Ливай Гарсия из АЕКа, 23-летний аргентинский вингер Пабло Солари из «Ривер Плейта» и 28-летний вратарь ЦСКА Илья Помазун.

«Спартак» приобрел отличных футболистов, все они должны усилить клуб. Посмотрим теперь, как Станкович сможет адаптировать их в свой футбол. Только сезон покажет», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. Красно-белые одержали 11 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения. В первом матче после зимней паузы команда Деяна Станковича сыграет дома с «Оренбургом».