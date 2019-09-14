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Вратарь-дебютант «Урала» поздравил болельщиков с победой над «Спартаком»

19:08
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Вратарь «Урала» Олег Баклов, для которого гостевая игра 9-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1) стала дебютной в РПЛ, поздравил болельщиков с победой.

— Дорогие болельщики, всех поздравляю с победой, сегодня был тяжелый матч, но мы смогли отыграться и даже выиграть, — сказал Баклов.

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Спартак — Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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