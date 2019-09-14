Вратарь-дебютант «Урала» поздравил болельщиков с победой над «Спартаком»

Вратарь «Урала» Олег Баклов, для которого гостевая игра 9-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1) стала дебютной в РПЛ, поздравил болельщиков с победой.

— Дорогие болельщики, всех поздравляю с победой, сегодня был тяжелый матч, но мы смогли отыграться и даже выиграть, — сказал Баклов.

На связи один из героев сегодняшней игры, вратарь Олег «стена» Баклов ?? pic.twitter.com/y0I4iNhfEa — ФК Урал (@FCURAL) September 14, 2019

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