Вратарь-дебютант «Урала» поздравил болельщиков с победой над «Спартаком»
19:08
Вратарь «Урала» Олег Баклов, для которого гостевая игра 9-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1) стала дебютной в РПЛ, поздравил болельщиков с победой.
— Дорогие болельщики, всех поздравляю с победой, сегодня был тяжелый матч, но мы смогли отыграться и даже выиграть, — сказал Баклов.
На связи один из героев сегодняшней игры, вратарь Олег «стена» Баклов ?? pic.twitter.com/y0I4iNhfEa— ФК Урал (@FCURAL) September 14, 2019
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