Акинфеев провел 600 матчей в чемпионатах России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 600-й матч в чемпионатах России.

Юбилейной стала игра против «Рубина» (5:1) в 4-м туре РПЛ. 21 июля 39-летний голкипер провел 500-й матч в качестве капитана ЦСКА в игре против «Оренбурга» (0:0) в 1-м туре РПЛ.

Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года. На его счету 802 матча.