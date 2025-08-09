Футбол
9 августа, 23:03

Акинфеев провел 600 матчей в чемпионатах России

Руслан Минаев
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 600-й матч в чемпионатах России.

Юбилейной стала игра против «Рубина» (5:1) в 4-м туре РПЛ. 21 июля 39-летний голкипер провел 500-й матч в качестве капитана ЦСКА в игре против «Оренбурга» (0:0) в 1-м туре РПЛ.

Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года. На его счету 802 матча.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.Повязки капитана Акинфеева. Фотопроект Александра Федорова и вратаря ЦСКА
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • serkonol

    почитал комменты, удивлён. чел играет в хрен знает какой футбольной лиге и ему столько почестей. безмозглые, одумайтесь)))

    10.08.2025

  • serkonol

    первый парень на деревне...

    10.08.2025

  • Denis Ufimtsev

    10.08.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Феномен его в том, что количество сыгранных матчей не влияет на качество его игры. До сих пор его сейвы делают результат команде.

    10.08.2025

  • bondcska2013

    не стареют душой ветераны , иногда кажется , что пора ему на покой. ан нет , игрой доказывает и вселяет своей игрой уверенность в партнерах . здоровья , здоровья и ещё раз здоровья !

    10.08.2025

  • Rudrik31

    а ты у нас показатель? не помнишь - это уже деменция...

    10.08.2025

  • semenarsonist

    опередил

    10.08.2025

  • Павел Верещагин

    Игорян,конечно, глыба! Спору нет. Ещё бы гол от корейцев на ЧМ как-нить удалить из памяти...

    10.08.2025

  • Морская свинка_1979

    Достойно.

    10.08.2025

  • Роман Морковкин

    10.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    10.08.2025

  • Роман Морковкин

    10.08.2025

  • rustov

    Браво, легенда!

    10.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    10.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    10.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    10.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Нужно Игорю побить рекорд Гретского 894!

    10.08.2025

  • Роман Морковкин

    Да какой Испании, я не помню даже, чтобы Фурика в чемпионаты Голландии, Португалии, Турции или Бельгии всерьёз звали. Это наши горе-спецы после десятка хороших матчей слепят кумира на 20 лет вперёд и молиться на него до пенсии будут. В европейских чемпионатах для того, чтобы тебя ценили, необходимо показывать игру здесь и сейчас, а не иконой на стене висеть. Фурик из-за травм и возраста уже и за мячом перестал прыгать лет 10 как, если не больше, но поди ж ты - легенда, икона, рекордсмен и вообще терминатор. А молодые жеребятки, которые футбол начали смотреть с прошлого сезона, рты разявят и верят в сказки, считают, что Игорян и вправду божил раньше, с Яшиным сравнивают, а Дасаев, по версии этих сказочников, и рядом не валялся, ну-ну, ага-ага.)

    10.08.2025

  • Ботокс007

    А в чемпионате Испании сколько сыграл?

    10.08.2025

  • Djin Ignatov

    В нашем чемпионате можно израть до 50 лет !!! Фурик это доказывает !!

    10.08.2025

  • Спринт

    Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года. Вратарь играет за ЦСКА с 2003 года. Акинфеев и Вратарь играют за ЦСКА с 2003 года. Акинфеев и Вратать вместе играют за ЦСКА или по одиночке? Кто сыграл 600 матчей за ЦСКА - Акинфеев или Вратарь?

    10.08.2025

  • Sergey Mikhaylov

    В 599 даже прыгать не приходилось, всегда на нужной позиции

    10.08.2025

  • Сарказмом по Маразму

    600 матчей — это и правда эпоха... Поздравляю, Игорёк!

    10.08.2025

    • Форвард «Ливерпуля» Нуньес перешел в «Аль-Хиляль»

    Директор «Ахмата» Айдамиров: «В контракте Черчесова нет опции выкупа. Если «Спартак» хотел, надо было раньше думать»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

