Директор «Ахмата» Айдамиров: «В контракте Черчесова нет опции выкупа. Если «Спартак» хотел, надо было раньше думать»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выкупе контракта главного тренера команды Станислава Черчесова.

— Если условно «Спартак» обратится к вам, есть ли какая-то сумма, за которую они могли бы выкупить контракт Черчесова?

— Такой опции в контракте нет.

— То есть в целом невозможно, чтобы кто-то выкупил его контракт.

— Невозможного ничего, наверное, в мире не бывает. Станислав Саламович подписал трехлетний контракт. Если «Спартак» хотел, надо было раньше думать по поводу Станислава Саламовича.

«Ахмат» после четвертого тура набрал три очка и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

6 августа «Ахмат» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера. Соглашение с 61-летним специалистом рассчитано на три года. Ранее Черчесов уже возглавлял грозненский клуб — с 2011 по 2013 год.