Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:48

Вратарь «Ахмата» Шелия заявил, что у него нет обиды на Талалаева

Читать «СЭ» в

Вратарь «Ахмата» Георгий Шелия рассказал об отношениях с бывшим главным тренером команды Андреем Талалаевым.

«В любом случае я один из старших футболистов «Ахмата», мне нужно быть примером для молодых ребят, чтобы показать, что есть плохо, а что хорошо. Всегда стараюсь кому-то что-то подсказывать. Но лучшей своей работой показать ребятам, что в любой ситуации нужно выкладываться на все сто процентов. В каких отношениях я расстался с Талалаевым? Я ни на кого не обижен! После увольнения с ним не общался. Это нормально. С кем-то ты остаешься в теплых отношениях, а с кем-то расходишься. У меня нет никаких обид. Есть своя дорога, по которой я иду», — приводит слова Шелия «РБ Спорт».

Он также рассказал об изменениях в команде после назначения Сергея Ташуева на пост главного тренера.

«Стараемся больше держать мяч, много розыгрышей стало перед воротами соперника. Другой стиль игры хочет привить нам новый тренер», — добавил Шелия.

13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Ахмат».

«Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 13 матчах. В следующем туре команда дома сыграет с «Торпедо» (23 октября).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-sheliya-obidy-na-talalaeva-net-tak-by-vaet-chto-s-kem-to-rashodyatsya-puti/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Теперь соперники Карлсена сдаются после первого хода. Чемпиона мира обвиняют в неуважении
Защитник-суперталант спился, зарезал человека, ночевал с бомжами. В худший момент жизни его спасла Любовь
Командир «Ахмата» сообщил о ежедневных потерях ВСУ в 500 человек
Армия РФ нанесла удары по объектам военного управления и энергетики Украины
Системы ПВО под Белгородом побили мировой рекорд по дальности поражения в воздухе
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Почему ЦСКА обыграет «Спартак» в дерби. За команду Федотова — цифры и глубокий состав
Почему «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби. Абаскаль прокачал «физику» и тактику — это уже дает результат
Спиридонов считает, что Промес и Соболев должны проходить оборону ЦСКА
Лайшев назвал матч ЦСКА — «Спартак» интереснее Эль-Класико
Булыкин — о Лоськове и Пашинине в «Локомотиве»: «Всегда нужно давать шанс своим воспитанникам»
Мещеряков считает возвращение Лоськова и Пашинина одним из факторов для улучшения положения «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Сочи»: Пиняев забил второй гол самарцев

«Нижний Новгород» — «Зенит»: смотреть прямую трансляцию матча
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 6 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости