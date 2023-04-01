Алаев поддержал идею о возвращении пива на футбольные стадионы

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением об идее возвращения пива на футбольные стадионы.

«Возвращение пива на стадионы? Позиция лиги и клубов — мы хотим, чтобы оно было. Как скоро? Это зависит не от нас. Мы все это поддерживаем. На других развлекательных мероприятиях ты можешь выпить пиво, а тут — нет. Мне кажется, коллегам можно посмотреть еще раз и поддержать нашу инициативу».

30 марта Александр Дюков на исполкоме РФС заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.