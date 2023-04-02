Вратарь «Ахмата» ответил на обвинения в затяжке времени: «Болеете за «Спартак». Я вас понимаю»

Вратарь «Ахмата» Георги Шелия в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о затяжке времени в матче со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ (0:0).

— Показалось, что вы чересчур затягивали время.

— Это потому что вы болеете за «Спартак». Я вас понимаю. Но палку я не перегибал.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Ахмат» располагается на 6-й строчке — 33 очка.