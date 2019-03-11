Врач "Зенита" по-прежнему не может попасть к Кокорину в "Бутырку". Его не пускают следователи

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что следователь по делу форварда до сих пор не дал своего разрешения на посещение врачом питерского клуба футболиста.

Кокорин, напомним, пожаловался что получил ожоги в результате некачественно проведенного в изоляторе электрофореза: форварду сожгли кожу и мышечную ткань на ноге, в результате началось нагноение.

– Заявление, как вы знаете, нами подано, но врач пока так и не попал в Александру, – сказал Ромашов.

– То есть в выходные он не смог попасть к нападающему?

– Нет, в выходные это сделать невозможно, потому что нет допуска.

– Это сложность с допуском на стороне ФСИН?

– Нет, это все зависит от решения следователя. Пока этого решения нет, но мы его ждем.

Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев сейчас находятся в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство". (Андрей Сизякин)