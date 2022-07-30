Семин дал совет Дзюбе: «Самой сильной команды можно и не дождаться...»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

— Можете дать какой-то совет Дзюбе, который пока так и не нашел команду?

— Здесь рецепт, считаю, один. Ему надо начинать играть как можно скорее. Не нужно сидеть и ждать. Пора принимать решение, чтобы не потерять свои качества. Можно ведь и не дождаться самой сильной команды.

— А пригодился бы Дзюба «Локомотиву»?

— В клубе есть свои руководители, они сами примут решения. Мои советы здесь не уместны.

Российский нападающий еще в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом. На данный момент Дзюба поддерживает форму с казанским «Рубином», который выступает в ФНЛ.