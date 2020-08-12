Врач Бутовский попрощался со «Спартаком»

Врач Михаил Бутовский объявил об уходе из «Спартака».

В своем Instagam Бутовский опубликовал фото с капитаном красно-белых, Георгием Джикией, и прощальными словами в адрес команды.

— Спасибо, «Спартак», — написал Бутовский. — Было интересно.

Бутовский работал в «Спартаке» с лета 2019 года, куда перешел из ЦСКА.