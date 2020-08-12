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Врач Бутовский попрощался со «Спартаком»

13:27
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Врач Михаил Бутовский объявил об уходе из «Спартака».

В своем Instagam Бутовский опубликовал фото с капитаном красно-белых, Георгием Джикией, и прощальными словами в адрес команды.

— Спасибо, «Спартак», — написал Бутовский. — Было интересно.

Бутовский работал в «Спартаке» с лета 2019 года, куда перешел из ЦСКА.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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