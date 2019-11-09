Войо Чалов: «Не знаю, что там случилось в эпизоде с первым удалением»

Тренер «Крыльев Советов» Войо Чалов после поражения в матче 16-го тура чемпионата России от «Спартака» (0:2) заявил, что исход игры решили удаления игроков самарской команды.

- Быстро получили мяч в первом тайме. Второй тайм начали очень хорошо. Но красная карточка одна, потом другая. Это все изменило, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Не знаю, что там случилось в эпизоде с первым удалением. Да, нарушение был, наверное. Но не видел, что произошло.

Мы ожидали, что «Спартак» начнет игру агрессивно. Просто бывают индивидуальные ошибки. Прошли — забили. Затем за весь тайм у них, наверное, только один полумомент был. Во втором же тайме до удаления мы были лучше.

Попробовали сыграть в три защитника. Первый мяч — это все испортило.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр