Экс-футболист «Ротора» Бондаренко погиб в 44 года

«Ротор» в социальных сетях сообщил о гибели бывшего нападающего команды Максима Бондаренко. Ему было 44 года. Причины смерти не уточняются.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня трагически погиб бывший нападающий нашего клуба Максим Викторович Бондаренко. Ему было 44 года», — написала пресс-служба волгоградского клуба.

Профессиональную карьеру Бондаренко начал в «Роторе» в 1998 году. Затем выступал за «Факел», «Орел», «Балтику», «Сахалин», «Содовик» и «Мостовик». В РПЛ на его счету 57 матчей и 10 голов. В Кубке России он забил 5 голов в 13 играх. Карьеру форвард завершил в 2013 году.

В сезоне-2010/11 Бондаренко разделил звание лучшего бомбардира Кубка России с нападающим ЦСКА Сейду Думбия. Оба тогда забили по 4 гола.