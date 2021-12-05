Воронин: «Удаления не всегда идут «Динамо» на пользу»
Тренер «Динамо» Андрей Воронин после победы над «Уфой» в матче 17-го тура чемпионата России (2:0) отметил, что удаления у соперника только мешали бело-голубым, передает корреспондент «СЭ» Антон Иванов.
В первом тайме прямые красные карточки получили сразу два игрока уфимцев — Вячеслав Кротов и Эгаш Касинтура.
«С «Уфой» всегда сложно. Удаления не всегда нам идут на пользу. Вчера в матче «Спартака» это было видно. Мне кажется, что сегодня большинство нам навредило. При равных составах мы бы играли гораздо лучше. Игра была нервной, слава богу, что мы забили в первом тайме. Главное — это победа, три очка. Игра забывается, результат остается».
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