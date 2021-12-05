Воронин: «Месси заслуженно получил «Золотой мяч»
Тренер «Динамо» Андрей Воронин после победы над «Уфой» в матче 17-го тура чемпионата России (2:0) поделился свои мнение о полузащитнике «Зенита» Клаудиньо, передает корреспондент «СЭ» Антон Иванов.
Кроме того, Воронин заявил, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заслуженно получил «Золотой мяч» в этом году.
— Как вам игра бразильцев за «Зенит», это экстра-класс?
— Однозначно. Они делают разницу, особенно Клаудиньо. Он один из лучших легионеров нашего чемпионата точно.
— Левандовски не получил «Золотой мяч», ваша реакция на это?
— В прошлом году Роберт заслужил эту награду на сто процентов. Я думаю, что было бы правильно, если бы они дали мяч обоим. Месси заслуженно получил «Золотой мяч». Он стал лучшим в седьмой раз, это не просто так.
Напомним, матч 18-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит» пройдет 12 декабря на ВТБ Арене в Москве (начало — в 14.00 мск.).
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