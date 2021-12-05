Фабиан Бальбуэна: «Думаю, у Шиманьски есть шанс сыграть против «Зенита» через неделю»
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна после победы над «Уфой» (2:0) в 17-м туре Тинькофф РПЛ (2:0) в 17-м туре Тинькофф РПЛ рассказал о состоянии здоровья Себастьяна Шиманьски.
«Как чувствует себя Себастьян Шиманьски? Мы разговаривали с ним сразу после матча, у него проблемы с голеностопом. Думаю, что у него есть шансы сыграть с питерцами через неделю. Нужно будет дождаться, что скажут наши врачи по этому поводу», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
В составе победителей в матче с уфимцами отличились Денис Макаров и Арсен Захарян.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю