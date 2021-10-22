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Воронин — о возможном переходе Захаряна в «Спартак»: «Оставьте ребенка в покое»

Воронин высказался о возможном уходе Захаряна из «Динамо»
21:58
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Помощник главного тренера московского «Динамо» Андрей Воронин в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым высказался о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна в «Спартак».

18-летний игрок в нынешнем сезоне провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

— Если Захарян уйдет в «Спартак», я уйду из «Динамо». Я обещаю вам. Он не перейдет в «Спартак», сейчас уж точно, это бред. Пора ли ему в Европу? Да он только начал играть в футбол. Оставьте ребенка в покое.

— В каком состоянии возвращаются игроки «Динамо» из сборных?

— Во всех командах заметна разница в физической форме. Это всегда так было. Это и в Европе, не только в России. В сборной всегда большие нагрузки, а остальные игроки находятся дома. Это все дает о себе знать. Когда есть ротация, это хорошо. В нашем случае это не всегда получается.

— А на молодых Тюкавине и Захаряне как это сказывается?

— Тюкавин был в молодежке. Захарян тоже не все матчи играл. У нас нет большого выбора игроков. Слава богу, что пока справляемся. Они одни из основных игроков нашей команды. Мы на всех рассчитываем. Они нам нужны в полной боевой готовности.

Воронин также высказался в введении лимита в российский футбол.

— Лимит? Нужно воспитывать своих. Нам нужны качественные российские игроки, а потом уже думать о том, сколько у нас будет легионеров. Сейчас у нас в основном только молодежь активная.

Что было в прошлом матче? Да вы уже забыли, что такое настоящее дерби. Раньше было гораздо все серьезнее, а сейчас одно такое серьезное дерби на сколько лет. В матче со «Спартаком» не хватило только красных карточек, жаль, что их не было. А так это был показательный матч. Каждое дерби должно быть таким.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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21%

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Спартак

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28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

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1.75
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