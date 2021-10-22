Воронин — о возможном переходе Захаряна в «Спартак»: «Оставьте ребенка в покое»
Помощник главного тренера московского «Динамо» Андрей Воронин в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым высказался о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна в «Спартак».
18-летний игрок в нынешнем сезоне провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
— Если Захарян уйдет в «Спартак», я уйду из «Динамо». Я обещаю вам. Он не перейдет в «Спартак», сейчас уж точно, это бред. Пора ли ему в Европу? Да он только начал играть в футбол. Оставьте ребенка в покое.
— В каком состоянии возвращаются игроки «Динамо» из сборных?
— Во всех командах заметна разница в физической форме. Это всегда так было. Это и в Европе, не только в России. В сборной всегда большие нагрузки, а остальные игроки находятся дома. Это все дает о себе знать. Когда есть ротация, это хорошо. В нашем случае это не всегда получается.
— А на молодых Тюкавине и Захаряне как это сказывается?
— Тюкавин был в молодежке. Захарян тоже не все матчи играл. У нас нет большого выбора игроков. Слава богу, что пока справляемся. Они одни из основных игроков нашей команды. Мы на всех рассчитываем. Они нам нужны в полной боевой готовности.
Воронин также высказался в введении лимита в российский футбол.
— Лимит? Нужно воспитывать своих. Нам нужны качественные российские игроки, а потом уже думать о том, сколько у нас будет легионеров. Сейчас у нас в основном только молодежь активная.
Что было в прошлом матче? Да вы уже забыли, что такое настоящее дерби. Раньше было гораздо все серьезнее, а сейчас одно такое серьезное дерби на сколько лет. В матче со «Спартаком» не хватило только красных карточек, жаль, что их не было. А так это был показательный матч. Каждое дерби должно быть таким.
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