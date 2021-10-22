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Помощник тренера «Динамо» Воронин подвел итоги матча с «Химками»

Воронин высказался об игре «Динамо» в последних матчах РПЛ
22:07
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Помощник главного тренера московского «Динамо» Андрей Воронин в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым высказался о матче 12-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (4:0).

— Как вам сегодняшний матч?

— Главное, что выиграли. Дома уже давно не побеждали. «Нижнему» проиграли, «Крыльям» тоже. Сегодня важно было победить.

— Как отходили от концовки матча «Спартак» — «Динамо»?

— Никак. Посмотрели, где допустили ошибки, что сделали неправильно. Сразу начали готовиться к следующей игре.

— Что думаете о незабитом мяче Константина Тюкавина?

— Он сам знает, что такие моменты надо забивать. Тут оценивать нечего. Мы с ним разговаривали. Он сказал, что у него немного подпрыгнул мяч. В целом сделал все правильно. Немного исполнение было не то. Главное, что у него есть моменты в каждой игре. Реализацию надо поправлять, он сам это знает. Сегодня он забил очень хороший гол.

— Что скажете о потасовке в дерби?

— Все уже забыли про ту игру, чего тут говорить. Это было настоящее дерби. Не хватило только пару красных карточек. А так, все хорошо.

Воронин также высказался о предстоящем матче с петербургским клубом.

— Сейчас «Динамо» имеет шанс быть с «Зенитом» рядом...

— А что «Зенит» — это что-то особенное? Они теряют очки так же, как и все команды. Мы проигрываем, «Локомотив», «Спартак» — все теряют очки. Сезон длинный. А впереди «Зенит» играет со «Спартаком», потом мы с ними. Чемпионат обещает быть интересным.

— Многие после еврокубков начали говорить о достойном поражении наших команд. Как вы к этому относитесь?

— Я не знаю, что такое достойное поражение. Не буду оценивать игры других команд в еврокубках. Это не первый год, когда российские клубы выступают очень плохо. С этим надо что-то делать.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Реал

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24%

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П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
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Зенит
Спартак

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1.53

ТБ 2.5

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Обе забьют - да

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1.75
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Ф1 (0)

25%

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18%

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Виктория Кравченко все материалы автора

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