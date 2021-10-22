Помощник тренера «Динамо» Воронин подвел итоги матча с «Химками»

Помощник главного тренера московского «Динамо» Андрей Воронин в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым высказался о матче 12-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (4:0).

— Как вам сегодняшний матч?

— Главное, что выиграли. Дома уже давно не побеждали. «Нижнему» проиграли, «Крыльям» тоже. Сегодня важно было победить.

— Как отходили от концовки матча «Спартак» — «Динамо»?

— Никак. Посмотрели, где допустили ошибки, что сделали неправильно. Сразу начали готовиться к следующей игре.

— Что думаете о незабитом мяче Константина Тюкавина?

— Он сам знает, что такие моменты надо забивать. Тут оценивать нечего. Мы с ним разговаривали. Он сказал, что у него немного подпрыгнул мяч. В целом сделал все правильно. Немного исполнение было не то. Главное, что у него есть моменты в каждой игре. Реализацию надо поправлять, он сам это знает. Сегодня он забил очень хороший гол.

— Что скажете о потасовке в дерби?

— Все уже забыли про ту игру, чего тут говорить. Это было настоящее дерби. Не хватило только пару красных карточек. А так, все хорошо.

Воронин также высказался о предстоящем матче с петербургским клубом.

— Сейчас «Динамо» имеет шанс быть с «Зенитом» рядом...

— А что «Зенит» — это что-то особенное? Они теряют очки так же, как и все команды. Мы проигрываем, «Локомотив», «Спартак» — все теряют очки. Сезон длинный. А впереди «Зенит» играет со «Спартаком», потом мы с ними. Чемпионат обещает быть интересным.

— Многие после еврокубков начали говорить о достойном поражении наших команд. Как вы к этому относитесь?

— Я не знаю, что такое достойное поражение. Не буду оценивать игры других команд в еврокубках. Это не первый год, когда российские клубы выступают очень плохо. С этим надо что-то делать.