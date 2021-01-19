Экс-капитан московского «Динамо», а ныне тренер команды Андрей Воронин в интервью «СЭ» раскрыл детали своей работы в тренерском штабе Сандро Шварца.

— В «Динамо» Сергея Силкина помощник Дмитрий Хохлов был связующим звеном между командой и главным тренером. Вы пытаетесь сейчас взять эту роль на себя?

— Она у меня отчасти и есть. Во-первых, нет того языкового барьера, который присутствует у Шварца и ассистента Волкана Булута. Во-вторых, ребята меня знают в первую очередь не как тренера, а как футболиста. Я им близок в этом плане. На сборе они узнают меня больше, понимают, что со мной можно общаться, я могу и пошутить, и притравить. Такое связующее звено должно быть. Если брать то наше «Динамо», то я вообще считаю, что роль Хохлова была важнее, чем Силкина. Он и сделал ту команду.

(Константин Алексеев)

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