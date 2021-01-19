Андрей Воронин был большим игроком — играл в «Байере» и «Ливерпуле», признавался лучшим футболистом года на Украине и в СНГ, был капитаном того искрометного «Динамо» десятилетней давности, которое болельщики вспоминают до сих пор.

Теперь Андрей Викторович пытается стать большим тренером — с октября прошлого года входит в штаб Сандро Шварца. Мы поговорили с Ворониным на сборах в Турции.

Стану главным — Колодина обязательно позову помощником

— Андрей, вы могли уже полтора года назад оказаться в «Динамо» в штабе Дмитрия Хохлова. Что изменилось с тех пор?

— Изменились некоторые обстоятельства в моей жизни. Тогда они помешали, теперь же мы с супругой обсудили предложение и приняли совместное решение, что мне стоит попробовать себя в роли тренера.

— Знаю двух человек, которые были особенно счастливы по этому поводу, — бывшие динамовские партнеры Самедов и Колодин.

— Мы и так продолжали общение на протяжении всего времени после моего отъезда из России. Постоянно поддерживали связь, я периодически приезжал в Москву, ребята гостили у меня и в Одессе, и в Германии. Теперь стали ближе, чему, конечно, рады. Хотя честно скажу: часто встречаться не удается. Постоянно тренировки, сборы, заезды на базу, матчи. Но при любой возможности мы видимся.

— Самедов только-только получил должность в «Локомотиве», займется селекцией на молодежном уровне.

— Он мне, кстати, не рассказывал, что получил предложение, — я узнал обо всем только из Instagram , увидев фото. Рад за Сашу. Когда играешь, то привыкаешь к насыщенной жизни. После окончания карьеры Самедов передохнул какое-то время, а теперь вернулся в футбол.

— Его больше привлекает должность функционера, а не тренера?

— Сложно сказать. Я по себе-то еще до конца не понимаю, что мне ближе. Учусь и присматриваюсь. Саня более спокойный, уравновешенный, тихий, я более взрывной, шумный, эмоциональный. Наверное, Самедову будет ближе какая-то руководящая должность — того же спортивного директора, например. Хотя не исключаю, что ему станет скучно в кабинетах, захочет попробовать себя в тренерском деле. Но для этого надо сначала лицензию получить.

— Колодин уже идет по тренерскому пути.

— Он молодец. Я от очень многих слышал, что у Дениса здорово получается в тренерском деле. Сам несколько раз был на играх, тренировках. Вижу, как он относится к ребятам, они — к нему. Ему это нравится, он горит делом. Собирает конспекты, изучает материалы. Лет восемь назад я не поверил бы, что Колода может стать детским тренером. Хотя детишки его, конечно, любят. Мои, например, от него давно без ума. Денис быстро находит общий язык с мальчишками. Знаю, что он хочет развиваться, надеюсь, его прогресс заметят и оценят по достоинству.

— Если вы когда-нибудь станете главным тренером, позовете Колодина к себе помощником?

— Сто процентов!

— Лет через пять видите себя в роли главного?

— Я так далеко не загадываю. Не знаю, что будет через два-три месяца, что уж говорить о пятилетнем отрезке. Повторюсь, для меня в этой профессии все новое. Честно скажу, что до конца еще не перестроился, играть мне было интереснее, получалось лучше. Надо привыкать, адаптироваться, запастись терпением. Мне нравится осваивать новое дело.

Сначала Шунин сыграет в НХЛ, потом Овечкин — в РПЛ

— Третий динамовский друг Овечкин с вашим появлением в штабе Сандро Шварца стал, кажется, чаще ходить на футбол.

— Он и без меня постоянно ходил. В Америке из-за коронавируса старт НХЛ перенесли, так что Саша был в Москве, приходил на матчи. Он настоящий динамовец и, мне кажется, футбол чаще посещал, чем хоккей. Одну домашнюю встречу всего пропустил.

— Вы как-то рассказывали, что познакомились, когда он вас узнал в отпуске в Турции, — вы пересеклись в отеле.

— Да. Я-то за хоккеем не следил, так что не знал, кто такой Овечкин. А он всегда футбол смотрел, поэтому первый подошел: «Ворона, ты?» Я и теперь-то не большой эксперт в хоккее. Это Самедов с Колодиным постоянно обсуждают — один за «Рейнджерс», второй — за «Питтсбург». А если еще и Ови вступает в этот спор, то вообще забавно наблюдать, как они прибивают друг друга. Пацаны меня немного ввели в курс дела. А так последний раз я смотрел хоккей еще в советское время совсем маленьким. На Украине этот вид спорта не так развит, как в России.

— Овечкин выражал желание сыграть за «Динамо» в официальном матче РПЛ. Какая позиция тренера команды?

— Мы можем рассмотреть этот вопрос после того, как Шунин сыграет в НХЛ за «Вашингтон». Шутки шутками, в официальном матче, мне кажется, это будет непросто сделать, а вот в товарищеском — почему нет. Саня действительно неплохо играет в футбол, я с ним несколько раз выходил на поле. Левая нога у него хорошая. Не такая, как левая рука, с которой он бросает шайбу по воротам, но тоже вполне на уровне. Может пробить, как Роберто Карлос. Думаю, могла бы получиться прикольная история с его игрой за футбольное «Динамо».

— Овечкин в футболе неплох. А вы стоите на коньках?

— Это правильное слово — именно стою. Мне в спорте многое дается легко, но только не катание на коньках. Первый раз я только падал. Второй — тоже. В Европе перед Рождеством везде открывают катки, дети постоянно тащат меня: «Папа пошли!» Первые разы, чтобы посмеяться надо мной. Но постепенно научился хотя бы просто стоять. Катанием это сложно назвать.

24 октября 2020 года. Москва. «Динамо» — «Сочи» — 3:1. Главный тренер бело-голубых Сандро Шварц (слева) и его помощник Андрей Воронин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Роль Хохлова была главнее, чем Силкина

— Вы вернулись в «Динамо» спустя шесть лет как к себе домой или в новую среду?

— Команда, конечно, новая. Один Шунин остался. Но в остальном как к себе домой. Меня еще в первый раз прекрасно приняли: хорошие отношения с болельщиками, с партнерами, я себя комфортно чувствовал в Москве. Если бы было предложение из другого клуба, я еще сто раз подумал бы. А здесь, когда приехал в Новогорск, возникло ощущение, что снова на заезд перед очередным матчем. На базе все привычно, среди персонала много знакомых лиц. Только стадион другой — лучше в сто раз.

— Какие ваши функции в тренерском штабе?

— Обычные для помощника. Шварц принимает окончательное решение, но мне нравится, что он с нами советуется. У меня была неплохая карьера, есть свой взгляд на те или иные вещи, мне приятно, что Сандро часто интересуется мнением. Опыта футболиста у меня больше, у него — тренерского, нередко наши позиции расходятся, мы спорим. Надеюсь, в этих спорах рождается истина. Самое главное, что мы в итоге находим общий язык, у нас общее понимание направления, в котором движется команда.

— Вас злит, когда журналисты или болельщики говорят: Воронин — переводчик Шварца?

— Я не обращаю внимания. Да, я знаю языки, но это просто дополнительный плюс для любого человека. Сандро это удобно, не надо постоянно подзывать переводчика, чтобы донести что-то до игрока во время тренировки или матча. Это могу сделать я, может, скажем, Рома Нойштедтер. Но я сразу сказал, что не буду классическим переводчиком — помогать на пресс-конференциях, на интервью, на индивидуальных беседах с игроками.

— В «Динамо» Сергея Силкина помощник Дмитрий Хохлов был связующим звеном между командой и главным тренером. Вы пытаетесь сейчас взять эту роль на себя?

— Она у меня отчасти и есть. Во-первых, нет того языкового барьера, который присутствует у Шварца и ассистента Волкана Булута. Во-вторых, ребята меня знают в первую очередь не как тренера, а как футболиста. Я им близок в этом плане. На сборе они узнают меня больше, понимают, что со мной можно общаться, я могу и пошутить, и притравить. Такое связующее звено должно быть. Если брать то наше «Динамо», то я вообще считаю, что роль Хохлова была главнее, чем Силкина. Он и сделал ту команду.

Сказал Клоппу: «Будешь тренировать сборную Германии». Он ответил: «Хочу в Англию»

— Много нового узнали в тренерском ремесле за эти два месяца?

— Например, то, что у футболиста гораздо больше свободного времени, чем у тренера. Сейчас весь день собрания, теории, обсуждения, составление планов занятий. Я со многими сильными специалистами работал, прошло не так много времени, но изменения уже довольно приличные. Все движется вперед, в том числе технологии, футбол на месте не стоит. Мне интересно узнавать, почему так, а не иначе, я задаю вопросы, в том числе тренеру по физподготовке. Когда есть желание, то можно научиться всему.

— Считается, что тренер должен убить в себе футболиста. Судя по вашим предыдущим рассуждениям о том, что играть интереснее, это пока сделать не удалось?

— Пока нет, и я не знаю, получится ли у меня когда-нибудь убить в себе футболиста. Во время матча хочется выбежать на поле, что-то поменять. Тренер может многое объяснять, но переносить это в игру не так просто. Все моменты предугадать невозможно, игрокам надо включать голову, принимать решения самостоятельно. У меня это получалось неплохо. До сих пор тянет играть. И в тренировках рвусь участвовать в упражнениях, обсуждаю это со Шварцем. В Москве было не очень удобно, а на сборах чуть больше возможностей. Кто-то выбывает из-за небольшого повреждения — я подменяю.

— Кто для вас лучший тренер в мире?

— Мне тяжело сравнивать заочно. Из тех, с кем работал, это Юрген Клопп. Хотя и Рафа Бенитес сильно работал, многого добился. Многие отмечают Гвардьолу, но я у него не играл. Шевченко отмечал и Моуринью, и Анчелотти.

— Могли 20 лет назад, когда играли в «Майнце» вместе с Клоппом, представить, что он пойдет так далеко, выиграет Лигу чемпионов?

— Нет, конечно. Хотя потенциал был виден. Я знал, что у него была мечта тренировать в Англии. Когда уходил из «Майнца» в «Кельн» (в 2003 году. — Прим. К.А.), на прощание сказал Юргену: «Ты будешь тренировать сборную Германии». А он в ответ: «Я хочу в Англию». Чем мне нравится Клопп — он не приходил в готовые коллективы. Вместе со своим штабом строил команды. Гвардьола приходил в уже крутую «Барселону» с Иньестой, Хави, Месси. Потом пришел в «Баварию», которая была топовой. Потом в «МанСити», куда всадили миллиард евро. А Клопп «Майнц» выводил на новый уровень, в бундеслигу, в Дортмунде лепил коллектив из молодежи, в «Ливерпуле» тоже два с половиной года строил команду, после чего пришли результаты. Это говорит об уровне тренера, его футбольном интеллекте. Считаю, его заслуженно признают лучшим.

Андрей Воронин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Эффенберг и Джеррард

— Вы рассказывали, что встретились накануне финала Лиги чемпионов. Это же говорит о невероятной нервной системе — у Юргена самый важный день в жизни на носу, но он не ищет последние какие-то упущения, а 40 минут беседует со старым знакомым.

— Это говорит о его человеческих качествах. Мы ведь не какие-то близкие друзья, не родственники, крайне редко пересекаемся. Я потом прокручивал в голове, думаю, хватило же мозгов тревожить накануне финала. Но я хотел это сделать для сына, чтобы он сфотографировался быстренько, взял автограф и ушли. А Юрген скинул расписание дня, договорился с охраной, чтобы нас пропустили, и потом мы 40 минут общались, выпили по бокалу пива, посмеялись, Клопп рассказал сыну, как меня тренировал. Понятно, что он волновался, он же не пофигист. До этого ведь проигрывал много финалов, кажется шесть: и Кубки, и Лигу Европы, и Лигу чемпионов. Понятно, что это давление. Но все равно Клопп поступил так, как я сказал, и мне это очень приятно. Мы периодически переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками, победами. Последний раз я ему написал: «С Сандро в «Динамо» три матча — девять очков. Вопросы есть?» — «Я в вас и не сомневался».

— Клопп харизматичен. Кто в вашей карьере еще выделялся в этом плане?

— Первый — Эффенберг. Я с ним провел полгода в 18 лет. Штефан — мировая звезда. Очень мощная личность на поле и за его пределами. В «Ливерпуле» — Джерард. Вот он в обычной жизни был один, а во время матчей перевоплощался в яркого лидера.

— Кто больше всего чудил?

— У каждого свои представления. Кто-то, может, и мои некоторые поступки не понимал. И я сейчас думаю, что порой следовало поступать иначе. С возрастом приходит. Но в целом раньше футбольные команды жили по-другому. Мы на сборах всегда собирались вместе — играли в карты, общались, тренеры это знали. После матча и пива могли выпить, на следующий день выйти по полной программе тренироваться. А сейчас я никого в лобби вообще не вижу. Все по номерам — Instagram , TikTok , еще что-нибудь в этом роде.

Андрей Воронин. Фото Татьяна Дорогутина

Перебор мягкости, иногда надо и матом сказать

— Я замечал, что в некоторых матчах среди шести полузащитников и нападающих «Динамо» самому старшему было 23 года. Не слишком молодой состав для борьбы за высокие места?

— Идеально — сплав молодости и опыта. Но за последние годы «Динамо» много пережило. Я ушел в 2014-м, новые руководители пришли летом 2019-го. За эти пять лет чего только не было: дисквалификация из-за нарушения финансового фейр-плей, вылет в ФНЛ, возвращение, сменилось много руководителей, футболистов. Даже в мое время, когда мы неплохо играли, начальники делали команде не лучше, а хуже. Новое руководство строит новую команду, у него есть понимание, что делать. Я надеюсь, действительно все получится.

В команде много перспективных футболистов. Но я соглашусь, что одной молодежью занимать высокие места очень сложно.

— Нужно время?

— Да. А в идеале — еще и хорошие футболисты, которые сделают разницу, поведут за собой команду.

— В «Динамо» Силкина вы вели за собой партнеров. Кто претендует на эту роль в нынешнем составе?

— Здесь вопрос не возраста. Это должно происходить естественным путем, быть в характере человека. Мне же никто не говорил, не назначал — я такой человек сам по себе. Сейчас мне этого немного не хватает в нынешней команде. Думаю, некоторые готовы, но по каким-то причинам пока не до конца получается. Мне хотелось бы больше эмоций в играх и на тренировках. Но заставить нельзя, должны сами созреть. Раньше таких лидеров было несколько в любой команде. В «Динамо» же не только я что-то говорил, но и Кураньи, и Семшов, каким бы спокойным он ни казался со стороны, и другие ребята. Важно при этом что-то показывать на поле. Если показываешь, то имеешь право в раздевалке пихнуть. Это должно нормально восприниматься. Так было и так, думаю, всегда будет.

— У меня ощущение по осенним матчам, что больше всего в атакующей линии к этому расположен Шиманьски.

— У него есть это. Но иностранцы порой чувствуют себя все-таки чуть-чуть чужими, мол, местные тут решают. Хотя это неправильно. Если ты показываешь на поле, а Себа это делает, то имеешь право требовать. Да может любой: и Фомин, и Нойштедтер, и Ордец, и Евгеньев, и Паршивлюк. Они все отдаются на поле, никаких вопросов нет. Но все-таки в коллективе чуть перебор мягкости, на мой взгляд, иногда надо и матом сказать, и жестко.

Кокорин реализовал себя на 60-70 процентов. Недостающие — самые важные

— Вы как-то в шутку сказали: можем вернуть Кокорина. Многие зацепились за слова. Или в этом действительно была лишь доля шутки?

— Я знаю Кокору с января 2010 года, когда ему было 18 лет. Его становление шло на моих глазах. Как и Смолова. Всегда говорил, что это два очень талантливых игрока. Я же могу определить способности футболиста — у них был сумасшедший потенциал. Что они на юношеском этапе чудили, так им позволяли это делать. Руководители, тренеры, родители. Пацанам насыпали кучу денег и хотели, чтобы они сидели безвылазно на базе, думали только о футболе? Так не бывает. Через это многие проходят. Слава богу, что Кокорин и Смолов хотя бы заиграли, в том числе доросли до сборной. А сколько заканчивает на самом начальном этапе? И в советское время такое было. Я думал, что оба уедут в Европу — не сложилось, если не считать небольшой отрезок у Смолова. И Кокорину я прошлой зимой говорил, когда возникла история с «Сочи»: «Какой тебе смысл сидеть в «Зените», если тебя не хотят видеть? У тебя была травма, потом из-за известной истории год пропустил — тебе играть надо, езжай в Сочи». Как Дзюба попал на чемпионат мира? Пошел в «Арсенал» и там доказал. Как Смолов стал лучшим бомбардиром в «Краснодаре»? Уехал в аренду в «Урал», проявил себя. Так и Кокорин весной в «Сочи» показал себя — пригласили в «Спартак». Да, пока тяжело. Но тоже поймите — у Сани была операция на крестообразных связках, пропустил полгода, потом тут же история с колонией. Естественно, бесследно это не проходит, ему уже не 20 лет. Но он хороший футболист — был и пока еще остается. Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач говорил же о желании пригласить Кокору. Не знаю, почему не срослось. Если будет стопроцентно здоров, будет полностью отдаваться делу — усилит любую российскую команду.

— На сколько процентов Кокорин раскрыл свой потенциал?

— На 60-70. Недостающие 30-40 — это как раз самое интересное и важное.

— Через месяц у «Динамо» первый матч года — со «Спартаком» на Кубок. Уже предвкушаете?