Бурлак: «Без трансферов на вход «Локомотиву» будет сложно за что-то бороться»
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак высказался о трансферной политике команды.
— Ушёл Дзюба. Понятно, что он в последнее время не играл, но личность для раздевалки авторитетная. Плюс ключевая потеря — это Глушенков, который делал большую разницу. Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов. Магкеев — маловероятно, потому что он в последнее время не играл. Гильерме ушел — это авторитет раздевалки, легенда клуба, золотой человек, который никогда не проявлял никакого негатива и сто процентов помогал бы развиваться молодым.
В «Локомотив» пришёл Тимофеев, с которым я играл. Мне кажется, его берут для глубины состава, потому что у них есть Баринов и Карпукас. Это основные игроки, а его, скорее всего, взяли на подмену. Он адекватный, с российским паспортом, скорее всего, относительно небольшой по зарплате. Потери очень существенные, без трансферов на вход тяжеловато за что-то бороться. Остальные команды либо по игрокам были выше по уровню, либо усиливаются, — сказа Бурлак Metaratings.
В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, а также Даниил Худяков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -