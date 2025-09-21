«Оренбург» обратится в ЭСК по итогам матча с «Динамо»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин в разговоре с «СЭ» сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС по итогам матча 9-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

«Мы обязательно обратимся в ЭСК по поводу пенальти, у нас есть большие сомнения в правильности его назначения», — сказал Волженкин «СЭ».

Главный арбитр матча Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота «Оренбурга» на 78-й минуте после того, как нападающий «Динамо» Иван Сергеев ворвался в штрафную и упал в борьбе с двумя защитниками. Решение было подтверждено с помощью видеопросмотров. Пенальти на 84-й минуте реализовал защитник Максим Осипенко.