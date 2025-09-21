«Оренбург» — «Динамо»: видео голов

«Динамо» на выезде одержало победу над «Оренбургом» в матче 9-го тура РПЛ — 3:1.

57-я минута. Эль-Мехди Маухуб — 0:1

85-я минута. Максим Осипенко, с пенальти — 0:2

90+8-я минута. Ульви Бабаев — 0:3

90+9-я минута. Максим Савельев — 1:3

«Динамо» (12 очков) поднялось на седьмое место в РПЛ. «Оренбург» (7) идет 13-м в турнирной таблице.