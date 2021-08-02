Во втором туре РПЛ клубы не одержали ни одной домашней победы
22:08
«Сочи» обыграл на выезде «Ахмат» в заключительном матче 2-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:1 в пользу сочинцев.
Таким образом, во втором туре РПЛ ни одна команда, игравшая матч на своем стадионе, не смогла заработать три очка. В семи матчах победу одержали гости, в одном («Урал» — «Нижний Новгород») была зафиксирована ничья.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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