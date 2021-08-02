Во втором туре РПЛ клубы не одержали ни одной домашней победы

«Сочи» обыграл на выезде «Ахмат» в заключительном матче 2-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:1 в пользу сочинцев.

Таким образом, во втором туре РПЛ ни одна команда, игравшая матч на своем стадионе, не смогла заработать три очка. В семи матчах победу одержали гости, в одном («Урал» — «Нижний Новгород») была зафиксирована ничья.