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Стали известны имена претендентов на пост главного тренера «Ростова»

22:05
Мурад Мусаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурад Мусаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», в число кандидатов на пост главного тренера «Ростова», вакантный после расставания с Валерием Карпиным, входят Дан Петреску, Станимир Стойлов и Мурад Мусаев.

Переговоров с ними еще не было, однако эти тренеры будут обсуждаться в числе претендентов, они готовы возглавить желто-синих.

В понедельник, 2 августа, «Ростов» объявил об уходе Карпина, который ранее возглавил сборную России.

«Ростов» начал новый сезон с двух поражений в Тинькофф РПЛ.

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Константин Алексеев все материалы автора

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