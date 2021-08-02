Стали известны имена претендентов на пост главного тренера «Ростова»
22:05
По данным «СЭ», в число кандидатов на пост главного тренера «Ростова», вакантный после расставания с Валерием Карпиным, входят Дан Петреску, Станимир Стойлов и Мурад Мусаев.
Переговоров с ними еще не было, однако эти тренеры будут обсуждаться в числе претендентов, они готовы возглавить желто-синих.
В понедельник, 2 августа, «Ростов» объявил об уходе Карпина, который ранее возглавил сборную России.
«Ростов» начал новый сезон с двух поражений в Тинькофф РПЛ.
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