Стали известны имена претендентов на пост главного тренера «Ростова»

По данным «СЭ», в число кандидатов на пост главного тренера «Ростова», вакантный после расставания с Валерием Карпиным, входят Дан Петреску, Станимир Стойлов и Мурад Мусаев.

Переговоров с ними еще не было, однако эти тренеры будут обсуждаться в числе претендентов, они готовы возглавить желто-синих.

В понедельник, 2 августа, «Ростов» объявил об уходе Карпина, который ранее возглавил сборную России.

«Ростов» начал новый сезон с двух поражений в Тинькофф РПЛ.