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Мостовой заявил, что Карпин вслед за «Ростовом» может покинуть и сборную России

22:28
Александр Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой предположил, что Валерий Карпин после ухода из «Ростова» может покинуть и пост главного тренера сборной России.

«Не кажется, что это смешно? В том плане, что это можно было сделать в тот момент, когда назначали на пост главного тренера сборной России. Я тогда говорил, что совмещать посты нельзя. Просто смешно, что хотят, то и делают, захотели — совмещают, захотели — убрали.

Для меня это не было ожидаемо. Когда говорят, что будет совмещать до декабря, то это неправильно, изначально эта ситуация неправильная, когда захотели, назначили с совмещением, а потом захотели и убрали. Станет ли это плюсом для Карпина и сборной? А зачем это сейчас, тогда можно и из сборной уходить», — сказал мостовой ТАСС.

В понедельник «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. 23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России, подписав контракт до конца текущего календарного года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12044391

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Иван Шитик все материалы автора

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