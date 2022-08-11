Во «Фрайбурге» рассказали, что никогда не интересовались Даниилом Фоминым
Спортивный директор «Фрайбурга» Клеменс Хартенбах рассказал, что думает о возможной покупке полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина.
«Все, что я могу вам сказать, это то, что мы не рассматриваем и не рассматривали Даниила Фомина как потенциального новичка «Фрайбурга», — цитирует Хартенбаха «Чемпионат».
Контракт Фомина с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года. Он выступает за команду с августа 2020 года.
В минувшем сезоне Фомин провел за московский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал пять голевые передачи.
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|
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|3
|0
|1
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|9
|
4
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|4
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|2
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|
5
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|
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|
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|0
|2
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|
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|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
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|4
|0
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|3
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|
16
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|4
|0
|0
|4
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|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
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ЖК
|Г
|
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Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
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|1
|0
|
|
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Краснодар
|3
|1
|0
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