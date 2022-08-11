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Сегодня, 18:47

Во «Фрайбурге» рассказали, что никогда не интересовались Даниилом Фоминым

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Фрайбурга» Клеменс Хартенбах рассказал, что думает о возможной покупке полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина.

«Все, что я могу вам сказать, это то, что мы не рассматриваем и не рассматривали Даниила Фомина как потенциального новичка «Фрайбурга», — цитирует Хартенбаха «Чемпионат».

Контракт Фомина с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года. Он выступает за команду с августа 2020 года.

В минувшем сезоне Фомин провел за московский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал пять голевые передачи.

Источник: https://www.championat.com/news/1.html?utm_source=button&utm_medium=news
Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
ФК Фрайбург
0
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