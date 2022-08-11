Зиньковский пожелал скорейшего выздоровления травмированному Мозесу

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как в команде отреагировали на новость о травме хавбека Виктора Мозеса.

«Ребята все написали ему, пожелали здоровья и побыстрее восстановиться. Виктор — хороший футболист, один из лидеров. Очень квалифицированный игрок. И это большая потеря для клуба.

Возможно, у меня будет больше времени показать себя. И уже дальше посмотрим, как все сложится», — сказал Зиньковский в интервью пресс-службе красно-белых.

31-летний нигериец получил повреждение ахиллова сухожилия в игре 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Футболист пропустит около полугода.