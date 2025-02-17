Булыкин — об участии «Аль-Насра» в Братском кубке: «Все реально, это вопрос денег»

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, от чего зависит участие Криштиану Роналду и «Аль-Насра» в Братском кубке.

«Все реально, это вопрос денег. Можно привезти любую команду, можно хоть сборную Бразилии привезти в Россию. Вопрос денег, сколько есть. Если есть деньги, можно привезти «Аль-Наср» с Роналду, можно без Роналду. Тут очень много нюансов, и здесь самое главное — наличие желания и денег. Я не знаю, есть ли у нас деньги. Нужно спрашивать у клубов, которые приглашают. Есть ли у них деньги пригласить «Аль-Наср» на Братский кубок или еще куда-то. Я думаю, если бы это нужно было РФС, то они бы рассмотрели этот вариант», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Летом 2024 года сообщалось, что российская сторона предложила «Аль-Насру» принять участие в летнем товарищеском турнире. Также планируется позвать бразильский «Сантос», за который выступает Неймар.