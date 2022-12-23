Влут рассказал, что Промес повлиял на его переход в «Урал»

Нападающий «Урала» Рай Влут рассказал, почему он решил перейти в уральский клуб. Он подчеркнул влияние форварда «Спартака» Квинси Промеса на его решение.

«Только позитивное: «Россия и конкретно «Урал» — отличный вариант для карьеры. И Промес и повлиял на то, что я здесь», — сказал Влут Sport24.

В этом сезоне голландец провел 8 матчей за «Урал», отметившись 2 голами. Контракт 27-летнего игрока с командой действует до 31 декабря 2024 года.