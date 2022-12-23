Влут рассказал, что его родители изначально были против его переезда в Россию

Нападающий «Урала» Рай Влут рассказал, что не все в его семье позитивно восприняли решение продолжить карьеру в России.

«Да, не все в моей семье были рады моему решению. Многие боялись отпускать меня в Россию одного. Но родители поверили Квинси и с тяжелым сердцем приняли ситуацию», — сказал Влут Sport24.

Влут перешел в «Урал» в сентябре этого года, подписав контракт с клубом до конца сезона?2023/24. В этом сезоне голландец провел 8 матчей за «Урал», отметившись 2 голами. Контракт 27-летнего игрока с командой действует до 31 декабря 2024 года.