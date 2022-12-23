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Сегодня, 10:50

Влут рассказал, что его родители изначально были против его переезда в Россию

Виктория Кравченко
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Нападающий «Урала» Рай Влут рассказал, что не все в его семье позитивно восприняли решение продолжить карьеру в России.

«Да, не все в моей семье были рады моему решению. Многие боялись отпускать меня в Россию одного. Но родители поверили Квинси и с тяжелым сердцем приняли ситуацию», — сказал Влут Sport24.

Влут перешел в «Урал» в сентябре этого года, подписав контракт с клубом до конца сезона?2023/24. В этом сезоне голландец провел 8 матчей за «Урал», отметившись 2 голами. Контракт 27-летнего игрока с командой действует до 31 декабря 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-23-gollandets-vlut-iz-urala-zayavil-chto-blizkiye-byli-protiv-yego-pereyezda-v-rossiyu
ФК Урал
Рай Влут
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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