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Агент Дивеева: «Предложения из-за рубежа есть, но зимой переход вряд ли состоится»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, заявил, что к игроку сохраняется интерес от зарубежных клубов.

«Предложения из-за рубежа есть, но в силу массы причин, видимых и невидимых, это переход вряд ли состоится в ближайшее трансферное окно. Речь про Италию? Да и про Италию тоже», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему россиянину проявляют итальянские клубы. Также информировалось об интересу к защитник со стороны «Зенита».

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. В сезоне-2022/23 футболист забил один гол и сделал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими действует до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Игорь Дивеев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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