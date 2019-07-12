Властимил Петржела: "Зенит", безусловно, – один из главных фаворитов сезона"

Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела считает свою бывшую команду одним из главных фаворитов чемпионата России. В первом туре сине-бело-голубые сыграют с "Тамбовом". Матч состоится 14 июля.

– "Зенит", безусловно, – один из главных фаворитов сезона, – подтвердил "Известиям" бывший тренер петербургского клуба Властимил Петржела. – Но у них точно будет серьезная конкуренция. Очень силен "Локомотив". Уверен, может навязать борьбу и ЦСКА. "Зенит" здорово играл в прошлом сезоне, но насколько он готов к новому вызову, покажет только старт чемпионата.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, онлайн-трансляции матчей, расписание и результаты игры