Петржела об игре Васильева: «В «Зените» должны играть свои воспитанники»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал игру воспитанника питерцев Дмитрия Васильева, который был признан лучшим игроком Кубка PARI Премьер против «Црвены Звезды» (1:2).

«Я рад за этого игрока. Надеюсь, в следующем сезоне он закрепится в основе, а не уйдет в аренду. Я всегда говорил, что в «Зените» должны играть свои воспитанники, а не бразильцы. Чем больше своих игроков будет в основе «Зенита», тем лучше. Это ведь главный клуб страны, лицо премьер-Лиги», — цитирует специалиста «РБ Спорт».

19-летний полузащитник провел за вторую команду «Зенита» 11 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.