Деменко считает ошибкой сумму трансфера Бонгонда в «Спартак»
Ветеран «Спартака» Максим Деменко прокомментировал потенциальный трансфер вингера «Кадиса» Тео Бонгонда. Экс-спартаковец считает завышенной сумму сделки.
2 июля сообщалось, что красно-белые заплатят за 27-летнего конголезца бельгийского происхождения 10 миллионов евро.
«Это ошибка «Спартака» — выкидывать такие деньги. Можно искать немного других футболистов. Даже более интересных игроков можно найти за более выгодные условия», — цитирует Деменко «Евро Футбол».
Бонгонда выступает за «Кадис» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за команду.
Контракт футболиста с испанской командой действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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