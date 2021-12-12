Сандро Шварц: «Усиления зимой? Мне кажется, у нас сейчас хороший состав»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после завершения матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) рассказал о трансферных планах команды.
«Усиления зимой? Мне кажется, у нас сейчас хороший состав. Главное — продолжать развивать наших игроков. В трансферное окно будем смотреть, но я доволен нынешней командой и работой этих футболистов.
Итоги первой половины сезона? Доволен тем, как ребята отдаются работе. Результаты у нас были разные, но в большинстве своем позитивные. Рад, что в сегодняшней игре взяли очко. У нас даже был шанс на победу во втором тайме. Каждый из игроков показывает класс и боевой характер», — заявил тренер.
Московский клуб ушел на перерыв на втором месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В 18 матчах команда набрала 36 очков.
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