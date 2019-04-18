17:29 | Футбол — РПЛ

Влашич назвал четырех спортсменов, с которыми хотел бы пообедать

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью клубной пресс-службе назвал четырех спортсменов, с которыми хотел бы пообедать. В этот список вошли ирландский боец ММА Конор Макгрегор, экс-форвард "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью, нападающий сине-гранатовых и национальной команды Аргентины Лионель Месси, а также британский боксер Энтони Джошуа.

- С кем бы я хотел пообедать? Конор Макгрегор, Роналдинью, Месси и Энтони Джошуа, - сказал Влашич.

Влашич перешел в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. Права на 21-летнего хорвата принадлежат "Эвертону"

В текущем сезоне Влашич провел 26 матчей за ЦСКА, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. 

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https://www.youtube.com/watch?v=H7P7sbtLcVM

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