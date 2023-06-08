Нападающий «Пари НН» Владислав Яковлев после первого стыкового матча за право играть в РПЛ в следующем сезоне против «Родины» порассуждал о перспективах соперника.

«Родина» была основана в 2015 году, а уже играет в стыковых матчах за выход в РПЛ. Из похожих примеров только «Краснодар». «Родина» — отличный проект. Если в них постоянно будут вкладываться спонсоры, то в перспективе это клуб РПЛ. Я все детство играл в Сокольниках на стадионе академии «Спартак». Это обычный стадион, особо не обращал внимание на какие-то другие вещи. Хочется сказать, что атмосфера была сегодня очень хорошая, на стадион пришли болельщики. Фанаты сегодня украсили матч. Болельщики всегда делают лучше игры, на каком бы стадионе команды не играли", — приводит слова Яковлева Metaratings.ru.

Первый стыковой матч между «Пари НН» и «Родиной» состоялся 7 июня и завершился победой нижегородского клуба со счетом 3:0. Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня.