Источник: «Краснодар» интересуется полузащитником «Пари НН» Михайловым

«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Пари НН» Ярославу Михайлову и готовится сделать нижегородскому клубу предложение о трансфере футболиста, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич считает 20-летнего полузащитника подходящим под философию клуба футболистом. «Динамо» тоже проявляет интерес к Михайлову, но пока не вступало в переговоры с «Пари НН».

За ситуацией вокруг полузащитника также следит «Зенит», который обладает приоритетным правом выкупа игрока. В начале июня «Пари НН» оформил трансфер футболиста из питерского клуба и подписал с ним контракт на четыре года.

В сезоне-2022/23 Михайлов провел 28 матчей за «Пари НН», в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи.