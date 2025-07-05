Тороп сравнил тренировки Николича и Челестини

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал работу с новым главным тренером команды Фабио Челестини.

— Отличаются требования Николича и Челестини?

— В тренировках с Челестини есть нововведения, к ним нужно скорее привыкнуть. Что-что у нас получается, что-то пока нет, но это нормально. Будем работать. Дисциплина — это важный элемент любой команды. При Челестини нет каких-то особенностей: у других тренеров ЦСКА были похожие требования к дисциплине.

20 июня ЦСКА объявил о назначении швейцарца Фабио Челестини главным тренером команды. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1».