5 июля 2025, 19:16

Тороп сравнил тренировки Николича и Челестини

Константин Белов
Корреспондент

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал работу с новым главным тренером команды Фабио Челестини.

— Отличаются требования Николича и Челестини?

— В тренировках с Челестини есть нововведения, к ним нужно скорее привыкнуть. Что-что у нас получается, что-то пока нет, но это нормально. Будем работать. Дисциплина — это важный элемент любой команды. При Челестини нет каких-то особенностей: у других тренеров ЦСКА были похожие требования к дисциплине.

20 июня ЦСКА объявил о назначении швейцарца Фабио Челестини главным тренером команды. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1».

«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 22 апреля
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 21 апреля
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 6 3 53-20 57
2
 Зенит 26 16 8 2 45-17 56
3
 Локомотив 26 13 10 3 51-33 49
4
 Балтика 26 11 13 2 37-16 46
5
 Спартак 26 13 6 7 42-35 45
6
 ЦСКА 26 13 5 8 38-28 44
7
 Рубин 26 10 8 8 25-26 38
8
 Динамо 26 9 8 9 44-37 35
9
 Ахмат 26 8 8 10 31-35 32
10
 Ростов 26 6 9 11 20-28 27
11
 Акрон 26 5 9 12 32-45 24
12
 Динамо Мх 26 5 9 12 16-32 24
13
 Кр. Советов 26 5 8 13 27-47 23
14
 Оренбург 26 5 8 13 26-38 23
15
 Пари НН 26 6 4 16 22-42 22
16
 Сочи 26 5 3 18 24-54 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.04 14:30 Ростов – Оренбург - : -
25.04 17:00 Кр. Советов – Локомотив - : -
25.04 19:30 Рубин – ЦСКА - : -
26.04 14:00 Пари НН – Спартак - : -
26.04 17:00 Краснодар – Динамо Мх - : -
26.04 17:00 Динамо – Сочи - : -
26.04 19:30 Зенит – Ахмат - : -
27.04 20:00 Балтика – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Ильзат Ахметов
Ильзат Ахметов

Крылья Советов

 6
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 22 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 24 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 24 1 2
Вся статистика

