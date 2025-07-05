Кисляк — о работе с Челестини: «Были наставления, подсказывали насчет моей игры»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал работу с новым главным тренером команды Фабио Челестини.

— Рады, что удалось победить во всех матчах в межсезонье, — начал разговор с журналистами Кисляк. — Установили связи с главным тренером. Ждем официальных матчей.

— Какие изменения у Челестини?

— Изменения есть. У каждого тренера свой подход к игре, футболистам. Что нам говорят, то и делаем.

— Челестини уже сказал, что ты его впечатлил?

— Личного разговора с ним не было. Были наставления, подсказывали насчет моей игры. Рабочие отношения.

— Поставлены какие-то цели на сезон?

— Не хочется говорить громких слов. Будем идти от игры к игре. Сначала будет думать об игре с «Краснодаром», а потом — о чемпионате.

20 июня ЦСКА объявил о назначении швейцарца главным тренером команды. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1».