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Челестини — о победе ЦСКА над «ОФК Белград»: «Игроки воплотили в жизнь все наши наработки»

Алина Савинова

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил игру команды в матче BetBoom Братского кубка против «ОФК Белград».

Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 4:2 в пользу армейцев.

«Первые 60 минут команда играла очень хорошо. Я даже в перерыве сказал им, что они молодцы и все правильно делают. Мы тренировали это всю неделю, и они воплотили в жизнь все наши наработки. Отношение к игре было очень хорошим, и я очень доволен. Соперник сопротивлялся, делал все, что мог, просто мы в первые 60 минут играли превосходно. У нас была интенсивность, качество, настрой, было нужное отношение к игре», — приводит пресс-служба московского клуба слова Челестини.

12 июля ЦСКА сыграет против «Краснодара» в матче за Суперкубок России. Первую игру в новом сезоне РПЛ армейцы проведут против «Торпедо» 21 июля.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
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Фабио Челестини
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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