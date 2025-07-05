Челестини — о победе ЦСКА над «ОФК Белград»: «Игроки воплотили в жизнь все наши наработки»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил игру команды в матче BetBoom Братского кубка против «ОФК Белград».

Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 4:2 в пользу армейцев.

«Первые 60 минут команда играла очень хорошо. Я даже в перерыве сказал им, что они молодцы и все правильно делают. Мы тренировали это всю неделю, и они воплотили в жизнь все наши наработки. Отношение к игре было очень хорошим, и я очень доволен. Соперник сопротивлялся, делал все, что мог, просто мы в первые 60 минут играли превосходно. У нас была интенсивность, качество, настрой, было нужное отношение к игре», — приводит пресс-служба московского клуба слова Челестини.

12 июля ЦСКА сыграет против «Краснодара» в матче за Суперкубок России. Первую игру в новом сезоне РПЛ армейцы проведут против «Торпедо» 21 июля.