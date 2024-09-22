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Вратарь ЦСКА Тороп: «Восстановление от травмы прошло очень быстро»

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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал, как у него прошло восстановление после травмы головы.

«После травмы было серьезное восстановление. Повезло, что его большая часть проходила в отпуске. У меня еще так сложилась ситуация, что восстановиться получилось очень быстро. Поддержка поступала не только от Игоря Акинфеева, но и от всех ребят. Было безумно приятно. Это придавало больше сил и уверенности. Сейчас я счастлив, что играю», — цитирует Торопа Legalbet.

15 мая в финальном матче Пути РПЛ Кубка России Тороп получил травму в столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом.

В нынешнем сезоне 20-летний вратарь провел четыре матча за армейцев, в которых пропустил два мяча и дважды отыграл на ноль.

Источник: Legalbet
Владислав Тороп
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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