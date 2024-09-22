Защитник махачкалинского «Динамо» Пальцев признался, что хочет играть в Англии

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал, что хотел бы продолжить карьеру в одном из английских чемпионатов.

— Я не хочу во Францию. Хочу в Англию. Без разницы куда, хоть в Чемпионшип какой-нибудь.

— Можно и помечтать. Главное не о «Челси», там слишком много игроков.

— «Манчестер Сити», наверное. Мой любимый клуб с 2013 года. Думаю, туда было бы здорово попасть, — приводит слова Пальцева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел десять матчей за махачкалинцев, отметившись одной результативной передачей.