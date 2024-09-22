Защитник махачкалинского «Динамо» Пальцев признался, что хочет играть в Англии
Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал, что хотел бы продолжить карьеру в одном из английских чемпионатов.
— Я не хочу во Францию. Хочу в Англию. Без разницы куда, хоть в Чемпионшип какой-нибудь.
— Можно и помечтать. Главное не о «Челси», там слишком много игроков.
— «Манчестер Сити», наверное. Мой любимый клуб с 2013 года. Думаю, туда было бы здорово попасть, — приводит слова Пальцева «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел десять матчей за махачкалинцев, отметившись одной результативной передачей.
Источник: «РБ Спорт»
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
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|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
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30 тур
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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